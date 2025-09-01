Apertura

Incidente stradale al bivio Bellavista: quattro feriti in ospedale

A scontrarsi un'auto e un furgoncino

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nei pressi del bivio Bellavista, a Porto Empedocle. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un furgoncino Fiat Doblò. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto alcuni dei feriti rimasti intrappolati tra le lamiere dell’automobile.

Tre le ambulanze del 118 che hanno trasferito i malcapitati all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versano in condizioni di pericolo. Ad occuparsi della dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Stradale della questura di Agrigento.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Siciliacque, al via manutenzione negli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco
Cultura

I Borghi dei Tesori a Bivona e Calamonaci
Apertura

Micidiale scontro tra auto: morto pensionato, gravissima una donna
Politica

Università, dal ministero più risorse a tutti gli atenei italiani
Caltanissetta

Tre braccianti agricoli in nero, sospesa l’attività di una azienda nel nisseno
Caltanissetta

Crolla parte di solaio di una scuola nel nisseno, nessun ferito