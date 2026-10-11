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Incidente stradale, muore una donna. Ferito il marito

L’uomo di circa 60 anni è stato ricoverato all'ospedale Garibaldi, dove si trova nel reparto di Ortopedia per fratture multiple

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Una donna è morta e il marito è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona di Ponte Primo Sole, nella parte sud di Catania. Il sinistro si è verificato nelle prime ore della giornata e ha coinvolto l’autovettura sulla quale viaggiava la coppia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, è deceduta poco dopo. Il marito, un uomo di circa 60 anni, è stato ricoverato all’ospedale Garibaldi, dove si trova nel reparto di Ortopedia per fratture multiple. Secondo le prime informazioni, l’incidente potrebbe essere stato autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che sta effettuando gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

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