Incidente sul lavoro in cantiere, operaio di 53 anni in gravi condizioni 

Un operaio di 53 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato travolto da una betoniera mentre era al lavoro in un cantiere. È successo in contrada Balata, tra Comitini e Grotte, nell’Agrigentino.

Lanciato l’allarme, l’uomo è stato immediatamente trasferito con un elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando in un immobile di proprietà di un cittadino di Grotte.