Agrigento

Insulta e picchia la compagna, denunciato 45enne agrigentino 

Avrebbe insultato, minacciato e picchiato la convivente e non sarebbe stata neanche la prima volta.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe insultato, minacciato e picchiato la convivente e non sarebbe stata neanche la prima volta. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione in un’abitazione dell’agrigentino per sedare quella che sembrava essere una lite in famiglia.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno identificato un quarantacinquenne e denunciato per maltrattamenti. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della donna, una casalinga cinquantenne, che ha raccontato i soprusi continui. È stato anche avviato il “codice rosso”, l’iter che mira a tutelare le donne vittime di violenza privata. 

