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Intimidazione a Campobello di Licata, liquido infiammabile sulla saracinesca di un bar

L’esercizio commerciale è di proprietà di un ventiquattrenne del posto. Il rogo, per fortuna, non ha causato danni anche grazie all’intervento di un passante

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile sulla saracinesca di un bar e ha appiccato il fuoco. È accaduto a Campobello di Licata dove nelle scorse ore si è registrato quello che sembra essere un vero e proprio atto intimidatorio.

L’esercizio commerciale è di proprietà di un ventiquattrenne del posto. Il rogo, per fortuna, non ha causato danni anche grazie all’intervento di un passante che ha notato il principio di incendio. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il primo passo è stato quello di acquisire le immagini delle telecamere presenti nella zona. 

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