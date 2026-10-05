PRIMO PIANO
Rubati oltre 2 chilometri di cavi in rame, intero quartiere al buio e danni per 15 mila euro
Il furto ha causato l’interruzione del servizio elettrico con disagi per i residenti oltre ad un danno che, secondo una prima stima, ammonterebbe intorno a 15 mila euro
Maxi furto di cavi in rame a Ribera. Ignoti malviventi hanno asportato oltre due chilometri di “oro rosso” dalla linea elettrica provocando un blackout in contrada Belmonte. Il furto ha causato l’interruzione del servizio elettrico con disagi per i residenti oltre ad un danno che, secondo una prima stima, ammonterebbe intorno a 15 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri della tenenza di Ribera per risalire agli autori del colpo.
Redazione
0 commenti