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Bambino di 6 anni cade da un palco, è ricoverato in gravi condizioni

Il violento impatto al suolo gli ha provocato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

PATTI (MESSINA) (ITALPRESS) – Un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dopo essere precipitato ieri sera da un palco modulare a Patti Marina. Il violento impatto al suolo gli ha provocato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo i primi soccorsi all’ospedale di Patti, il bambino è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’operazione sarebbe riuscita, ma la prognosi resta riservata. Sul caso indaga la polizia. Gli agenti del Commissariato di Patti hanno posto sotto sequestro la struttura e stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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