Irregolarità nei cantieri edili, denunciati tre imprenditori e lavori sospesi 

È di tre imprenditori denunciati e sanzioni amministrative per circa diecimila euro il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in due cantieri edili tra Cattolica Eraclea e Realmonte. Nel primo caso sono finiti nei guai un 48enne, titolare di un’impresa di costruzioni, ed un 36enne […]

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

È di tre imprenditori denunciati e sanzioni amministrative per circa diecimila euro il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in due cantieri edili tra Cattolica Eraclea e Realmonte. Nel primo caso sono finiti nei guai un 48enne, titolare di un’impresa di costruzioni, ed un 36enne imprenditore.

Il primo è stato denunciato per irregolarità relative al Piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi mentre il secondo per omessa adozione dei sistemi contro il pericolo. L’attività lavorativa è stata immediatamente sospesa. In un altro cantiere, nei pressi di Realmonte, è stato denunciato invece un 62enne responsabile di una ditta poiché ritenuto responsabile dell’utilizzo di attrezzature non idonee e di non aver installato correttamente la segnaletica sul luogo di lavoro.

