La Dc difende il sindaco Miccichè: “Scaricare tutti i fallimenti su di lui è fin troppo comodo”

La Dc scende in campo a difesa del sindaco di Agrigento Francesco Micciché: “Non della sua azione amministrativa e delle sue scelte politiche, rimpasti compresi”, spiega Carmelo Pace che è capogruppo all’Ars, ma “dell’istituzione che il primo cittadino rappresenta”.

Sembra che Micciché – per i ritardi, le polemiche e gli avvicendamenti che hanno condizionato il programma degli eventi e l’immagine di Agrigento – non goda più della fiducia dei partiti di maggioranza che fino ad oggi lo ha sostenuto condividendone e indirizzandone le scelte. “Prendere le distanze oggi, nel tentativo di smarcarsi dal sindaco scaricando esclusivamente su di lui i fallimenti di questi anni alla guida della città, è fin troppo comodo e fin troppo semplice”, dice il parlamentare regionale agrigentino.

“I partiti e, soprattutto, gli esponenti politici che lo hanno sostenuto fino ad oggi, tra i quali diversi parlamentari, si assumano le loro responsabilità fino in fondo. Oggi non è tempo di riposizionamenti tattici per fini elettorali, come non è tempo di ripensamenti tardivi. E’ tempo, piuttosto, di difendere l’istituzione che il sindaco rappresenta e che richiama tutti i partiti a un approccio costruttivo”. “Da parte nostra, benché da sempre estranei all’azione amministrativa del sindaco di AgrigentoFranco Miccichè, mai una dichiarazione polemica o contrapposizione strumentale nell’ultimo anno e mezzo”, conclude Pace.