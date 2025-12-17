Cronaca
Investita da un automobilista di 90 anni, morta 82enne
Sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale.
Una donna di 82 anni, Marina Calatozzo, ha perso la vita, investita mentre attraversava la strada da un automobilista novantenne, nei pressi del sovrappasso autostradale nel villaggio di Milli Marina, a Messina.
L’uomo alla guida di una Chevrolet Spark è originario di Scaletta Zanclea. Sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale.
Redazione
