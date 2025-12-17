Politica

Impianto Omnia, Carmina deposita interrogazione: “rischio ambientale e sanitario”

Nei giorni scorsi la deputata nazionale ha effettuato un sopralluogo insieme ad alcuni deputati regionali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“A quasi due anni dal devastante incendio dell’impianto di stoccaggio rifiuti OMNIA di Licata, la bonifica dell’area non risulta ancora completata. Rifiuti combusti e materiali potenzialmente contaminanti sono tuttora presenti e esposti agli agenti atmosferici, con un rischio ambientale e sanitario che non può più essere tollerato”.  A dichiararlo la deputata del M5s, Ida Carmina, annunciando il deposito di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta rivolta ai Ministri dell’Ambiente e della sicurezza energetica e della Salute. 

“Nei giorni scorsi, nel corso di un incontro a Licata, ho avuto modo di confrontarmi direttamente con i cittadini e di verificare personalmente una situazione che desta forte preoccupazione: un sito compromesso, misure definitive di messa in sicurezza ancora assenti e una comunità che continua a vivere nell’incertezza, nonostante la gravità dell’evento e i monitoraggi che hanno evidenziato la presenza di inquinanti tipicamente associati alla combustione dei rifiuti. È inaccettabile che, dopo un incendio di tali proporzioni, con effetti documentati sull’ambiente e sulla salute pubblica, non si sia ancora giunti a una piena bonifica dell’area.  La tutela della salute e dell’ambiente non può essere rinviata né scaricata su rimpalli di competenze tra enti. Lo Stato ha il dovere di intervenire quando i diritti fondamentali dei cittadini, come salute, sicurezza, salubrità dell’ambiente, risultano ancora compromessi.  Non sono più ammissibili ritardi, ambiguità o silenzi. Servono risposte e atti concreti immediati”, ha concluso Carmina.

