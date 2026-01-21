“La droga di Villaseta ai boss di Cosa nostra palermitana”, in due scelgono l’abbreviato 

In due hanno scelto la via dell’abbreviato mentre un terzo imputato sarà giudicato con il rito ordinario. È quanto emerso dall’udienza preliminare a carico di 37 persone coinvolte, a vario titolo, nella maxi operazione antimafia scattata nel febbraio scorso contro Cosa nostra palermitana. Quattro i mandamenti smantellati, 181 le persone arrestate.

Tra queste ci sono anche i vertici della cosca di Villaseta. Si tratta di Pietro Capraro, 39 anni, ritenuto il boss della locale famiglia; Gaetano Licata, 41 anni, considerato il luogotenente di Capraro; Gabriele Minio, 36 anni, ritenuto affiliato al clan. Capraro e Licata – difesi dagli avvocati Teres’Alba Raguccia e Salvatore Cusumano – saranno giudicati con il rito abbreviato. Il procedimento è in corso davanti il gup Carmen Salustro e il prossimo 28 gennaio ci sarà la requisitoria dei pm. Minio, difeso dall’avvocato Ninni Giardina, affronterà il processo con il rito ordinario. I tre agrigentini erano già stati arrestati nel dicembre 2024 nell’operazione dei carabinieri di Agrigento contro le cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle.

Secondo quanto emergerebbe dalle indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Marzia Sabella, i vertici del clan di Villaseta avrebbero avuto costanti rapporti e interlocuzioni con esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo oggi guidato dai fratelli Serio, luogotenenti del boss Salvatore Lo Piccolo. Capraro, Licata e Minio sono accusati – nello specifico – di aver ceduto diverse partite di stupefacenti, per un ammontare complessivo di 384 mila euro, ai boss del mandamento mafioso di San Lorenzo/Tommaso Natale: i fratelli Domenico e Nunzio Serio, Francesco Stagno e Mario Ferrazzano.