Apertura

La mafia di Villaseta, Guido Vasile resta in carcere

Il giudice, tuttavia, ha nominato due specialisti per verificare l’eventuale stato di incompatibilità con il regime carcerario

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

No alla scarcerazione con contestuale applicazione dei domiciliari per Guido Vasile, 66 anni, ritenuto uno dei membri della famiglia mafiosa di Villaseta. Il gip del tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha accolto parzialmente l’istanza avanzata dai legali dell’agrigentino – gli avvocati Salvatore Cusumano e Pietro Maragliano – che avevano richiesto una misura cautelare meno afflittiva alla luce di precarie condizioni di salute.

Il giudice, pur confermando la detenzione in carcere, ha tuttavia nominato uno specialista in medicina legale e uno pneumologia affinché verifichino l’eventuale incompatibilità dell’indagato con il regime carcerario. Vasile, 66 anni , è stato arrestato lo scorso dicembre nella prima operazione contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. Il netturbino è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso per aver fatto parte della cosca di Villaseta guidata dal boss Pietro Capraro.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo
Economia

E’ morto a 89 anni Pasquale Pistorio, creò l’Etna Valley
Catania

Catania presenta dossier per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028
Caltanissetta

Anas, mercoledì limitazioni tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna
Politica

Radioterapia ad Agrigento, Faraone (Italia Viva): “Schifani pensi alla salute, non alle passerelle”
Messina

Ricattano anziano per non rivelare una presunta relazione extraconiugale, arrestati