Apertura

Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo

Nell'ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che e' presidente dell'associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

La squadra mobile di Palermo ha arrestato in flagranza di reato il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo Francesco Cerrito: l’accusa e’ di corruzione. Nell’ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che e’ presidente dell’associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro, quando sono spuntati gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni e hanno interrotto tutto.

Un blitz scattato nel primo pomeriggio di oggi, anche se le operazioni vanno tuttora avanti, fra perquisizioni e audizioni “a caldo” di persone informate dei fatti. Poco e’ filtrato fino a questo momento sull’indagine: Cerrito all’Asp 6 si occupa di accreditamenti di strutture private, ma non si sa in quale veste sia stato arrestato Lupo, se come professionista privato e rappresentante di associazioni oppure come esponente della struttura di volontariato che presiede.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo
Economia

E’ morto a 89 anni Pasquale Pistorio, creò l’Etna Valley
Catania

Catania presenta dossier per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028
Caltanissetta

Anas, mercoledì limitazioni tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna
Politica

Radioterapia ad Agrigento, Faraone (Italia Viva): “Schifani pensi alla salute, non alle passerelle”
Messina

Ricattano anziano per non rivelare una presunta relazione extraconiugale, arrestati