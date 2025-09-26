Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo

La squadra mobile di Palermo ha arrestato in flagranza di reato il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo Francesco Cerrito: l’accusa e’ di corruzione. Nell’ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che e’ presidente dell’associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro, quando sono spuntati gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni e hanno interrotto tutto.

Un blitz scattato nel primo pomeriggio di oggi, anche se le operazioni vanno tuttora avanti, fra perquisizioni e audizioni “a caldo” di persone informate dei fatti. Poco e’ filtrato fino a questo momento sull’indagine: Cerrito all’Asp 6 si occupa di accreditamenti di strutture private, ma non si sa in quale veste sia stato arrestato Lupo, se come professionista privato e rappresentante di associazioni oppure come esponente della struttura di volontariato che presiede.