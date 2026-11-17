Il gip del tribunale di Palermo Lorenzo Chiaramonte, accogliendo l’istanza dell’avvocato Salvatore Cusumano, ha disposto la scarcerazione di Alessandro Mandracchia, 52 anni, di Agrigento, condannato in primo grado a sei anni e quattro mesi nel processo sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. Il giudice ha sostituito la custodia in carcere con la misura meno afflittiva dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.

Mandracchia venne arrestato pochi giorni dopo il primo maxi blitz dei carabinieri poiché, in seguito ad una perquisizione in un terreno a lui riconducibile, venne rivenuto l’arsenale della cosca di Villaseta: quattro pistole, una granata, una mitragliatrice, una penna-pistola monocolpo, due caricatori per mitragliatrice e oltre 140 munizioni di vario tipo. Le armi erano nascoste in due bidoni nei pressi del torrente Akragas. Mandracchia, netturbino di professione, per gli inquirenti è il custode delle armi del clan. All’uomo veniva anche contestato l’utilizzo di denaro di provenienza illecita. Il netturbino venne fermato dai carabinieri lungo la strada statale 115, in territorio di Licata, in compagnia di Guido Vasile. In auto, all’intento di un sacchetto di plastica, i militari trovarono ben 120 mila euro in contanti suddivisi in cinque buste: 50 mila euro in due contenitori, 40 mila euro in altrettanti e 30 mila euro in una busta.