Nuovi ingressi in Sud chiama Nord nell’Agrigentino. Il consigliere comunale di Casteltermini Fabio

Catalano e Mariantonietta Chiavetta, attivista proveniente dal Movimento 5 Stelle, hanno

ufficializzato la propria adesione al movimento politico fondato e guidato da Cateno De Luca.

Una scelta maturata, spiegano i diretti interessati, attraverso una riflessione politica consapevole e la

condivisione di una precisa visione del futuro, con l’obiettivo di avviare una nuova fase del proprio

impegno a favore del territorio e delle comunità locali.

Alla base della decisione vi è soprattutto la volontà di riportare al centro della politica il ruolo dei

Comuni e degli amministratori locali, troppo spesso chiamati ad affrontare quotidianamente

difficoltà e responsabilità senza un adeguato sostegno da parte delle istituzioni.

Catalano e Chiavetta individuano proprio nella centralità dei territori uno dei punti qualificanti del

progetto politico di Cateno De Luca, riconoscendo la necessità di una politica capace di ascoltare gli

amministratori, valorizzare le realtà locali e dare risposte concrete ai cittadini.

«Riteniamo che De Luca abbia caratteristiche ed esperienza politica tali da renderlo una figura di

riferimento per una proposta di governo della Sicilia. Consideriamo la sua candidatura alla

Presidenza della Regione una prospettiva da sostenere e approfondire con convinzione», dichiarano.

L’adesione a Sud chiama Nord, sottolineano, non rappresenta soltanto un cambiamento di

appartenenza politica, ma l’avvio di un nuovo percorso nel quale mettere a disposizione esperienza,

entusiasmo e senso di responsabilità.

«Il nostro impegno continuerà a essere caratterizzato da serietà, coerenza e disponibilità al dialogo,

con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita del territorio e al rafforzamento di una

proposta politica vicina ai cittadini».

Tra le ragioni della scelta figura anche il sostegno al percorso politico di Salvatore Fanara, al

quale entrambi dichiarano di essere legati da un rapporto di amicizia e stima. Di Fanara apprezzano,

oltre alle capacità e alle potenzialità politiche, soprattutto le qualità umane, ritenute fondamentali

per affrontare con serietà le sfide che interessano l’intero territorio agrigentino.

Nel comunicare la propria adesione, Catalano e Chiavetta hanno voluto anche esprimere gratitudine

per le esperienze politiche precedentemente maturate e per il cammino condiviso con le persone

incontrate nel corso del proprio impegno pubblico, ribadendo il rispetto nei confronti di chi ha fatto

parte dei precedenti percorsi.

Un passaggio che, nelle loro intenzioni, vuole rappresentare un segnale di continuità nell’impegno

politico, pur nella scelta di una nuova collocazione.

«La politica deve tornare a essere soprattutto impegno, coraggio e capacità di cambiare le cose», è il

messaggio che accompagna questa nuova fase.

Con l’ingresso di Fabio Catalano e Mariantonietta Chiavetta, Sud chiama Nord rafforza dunque la

propria presenza nell’area agrigentina, raccogliendo nuove adesioni attorno al progetto politico di

Cateno De Luca e al percorso territoriale condiviso con Salvatore Fanara.