Casteltermini, il consigliere Catalano e l’attivista M5S Chiavetta aderisco a Sud Chiama Nord
Alla base della decisione vi è soprattutto la volontà di riportare al centro della politica il ruolo dei Comuni e degli amministratori locali
Nuovi ingressi in Sud chiama Nord nell’Agrigentino. Il consigliere comunale di Casteltermini Fabio
Catalano e Mariantonietta Chiavetta, attivista proveniente dal Movimento 5 Stelle, hanno
ufficializzato la propria adesione al movimento politico fondato e guidato da Cateno De Luca.
Una scelta maturata, spiegano i diretti interessati, attraverso una riflessione politica consapevole e la
condivisione di una precisa visione del futuro, con l’obiettivo di avviare una nuova fase del proprio
impegno a favore del territorio e delle comunità locali.
Alla base della decisione vi è soprattutto la volontà di riportare al centro della politica il ruolo dei
Comuni e degli amministratori locali, troppo spesso chiamati ad affrontare quotidianamente
difficoltà e responsabilità senza un adeguato sostegno da parte delle istituzioni.
Catalano e Chiavetta individuano proprio nella centralità dei territori uno dei punti qualificanti del
progetto politico di Cateno De Luca, riconoscendo la necessità di una politica capace di ascoltare gli
amministratori, valorizzare le realtà locali e dare risposte concrete ai cittadini.
«Riteniamo che De Luca abbia caratteristiche ed esperienza politica tali da renderlo una figura di
riferimento per una proposta di governo della Sicilia. Consideriamo la sua candidatura alla
Presidenza della Regione una prospettiva da sostenere e approfondire con convinzione», dichiarano.
L’adesione a Sud chiama Nord, sottolineano, non rappresenta soltanto un cambiamento di
appartenenza politica, ma l’avvio di un nuovo percorso nel quale mettere a disposizione esperienza,
entusiasmo e senso di responsabilità.
«Il nostro impegno continuerà a essere caratterizzato da serietà, coerenza e disponibilità al dialogo,
con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita del territorio e al rafforzamento di una
proposta politica vicina ai cittadini».
Tra le ragioni della scelta figura anche il sostegno al percorso politico di Salvatore Fanara, al
quale entrambi dichiarano di essere legati da un rapporto di amicizia e stima. Di Fanara apprezzano,
oltre alle capacità e alle potenzialità politiche, soprattutto le qualità umane, ritenute fondamentali
per affrontare con serietà le sfide che interessano l’intero territorio agrigentino.
Nel comunicare la propria adesione, Catalano e Chiavetta hanno voluto anche esprimere gratitudine
per le esperienze politiche precedentemente maturate e per il cammino condiviso con le persone
incontrate nel corso del proprio impegno pubblico, ribadendo il rispetto nei confronti di chi ha fatto
parte dei precedenti percorsi.
Un passaggio che, nelle loro intenzioni, vuole rappresentare un segnale di continuità nell’impegno
politico, pur nella scelta di una nuova collocazione.
«La politica deve tornare a essere soprattutto impegno, coraggio e capacità di cambiare le cose», è il
messaggio che accompagna questa nuova fase.
Con l’ingresso di Fabio Catalano e Mariantonietta Chiavetta, Sud chiama Nord rafforza dunque la
propria presenza nell’area agrigentina, raccogliendo nuove adesioni attorno al progetto politico di
Cateno De Luca e al percorso territoriale condiviso con Salvatore Fanara.