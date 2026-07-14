Catania

Dramma sull’Etna, turista accusa malore e muore durante escursione

Una turista francese di 65 anni è morta stamane durante un'escursione sull'Etna in seguito ad un malore

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Una turista francese di 65 anni è morta stamane durante un’escursione sull’Etna in seguito ad un malore. Il Soccorso alpino e speleologico siciliano ha riferito che i suoi tecnici sono stati attivati dalla centrale operativa 118 di Catania per prestare soccorso alla donna che era stata colta da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in visita ai crateri Silvestri inferiori. Sul posto sono arrivati il Soccorso Alpino siciliano, il Soccorso della Guardia di Finanza e il personale sanitario del 118, con l’eliambulanza, nel tentativo di rianimare la donna, che si è però rivelato inutile. Accertato il decesso, la salma è stata spostata per il trasferimento a Catania, dove sarà riconsegnata ai familiari per il rimpatrio

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