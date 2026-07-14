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Sequestra imprenditore e chiede riscatto per liberarlo, 50enne arrestato a Casteltermini 

L’imprenditore 87enne, titolare di un’azienda operante nel settore dei materiali plastici, è stato sequestrato da un 50enne che ha chiesto un ingente riscatto per liberarlo

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Sequestra un imprenditore agrigentino di 87 anni, titolare di un’azienda operante nel settore dei materiali plastici, e chiede un ingente riscatto per liberarlo. Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri di Casteltermini e dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. L’intervento dei militari è scaturito a seguito della segnalazione di scomparsa dell’anziano imprenditore. I Carabinieri, attivatisi immediatamente, si sono recati presso l’azienda dell’uomo e, giunti sul posto, hanno notato la vittima arrivare nei pressi dell’attività. Nella circostanza, i militari hanno individuato e bloccato il presunto autore mentre, a bordo della propria autovettura, si trovava nelle vicinanze dell’azienda.

Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore, mentre si stava recando presso la propria attività, sarebbe stato affiancato e bloccato dall’arrestato e, sotto minaccia, costretto a salire a bordo di un’altra autovettura, per poi essere condotto in un casolare. Qui l’anziano sarebbe stato immobilizzato e minacciato, con la richiesta di una ingente somma di denaro. Solo a seguito della promessa di pagamento, il presunto autore si sarebbe convinto ad accompagnare nuovamente la vittima nei pressi dell’azienda, dove è stato intercettato e bloccato dai Carabinieri. Il successivo sopralluogo, con i rilievi effettuati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cammarata, ha consentito di individuare il casolare indicato dalla vittima e di rinvenire una pistola giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, ritenuti compatibili con il racconto fornito dall’anziano imprenditore. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro anche il casolare e l’autovettura ritenuta utilizzata nell’azione delittuosa. La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso per accertamenti sanitari a scopo precauzionale. L’arrestato, al termine delle formalità di rito e come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

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