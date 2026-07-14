Racalmuto, Lello Analfino chiude i festeggiamenti di Maria SS.del Monte

Si chiuderanno domenica 19 Luglio i festeggiamenti in onore di Maria SS.del Monte a Racalmuto. La serata conclusiva vedrà in concerto il cantante agrigentino, Lello Analfino, frontman dei Tinturia. Il concerto è in programma alle ore 21 in Piazza Francesco Crispi. Analfino arriva a Racalmuto con lo Zero Stress Tour in scena con la T.Orkestar, formazione che accompagna questo nuovo passaggio dal vivo. Il titolo del tour suggerisce un clima diretto e festoso, coerente con un repertorio che punta sul contatto immediato, sui ritmi da concerto all’aperto e su una vocalità riconoscibile fin dalle prime battute.