Cultura

Racalmuto, Lello Analfino chiude i festeggiamenti di Maria SS.del Monte

Il concerto è in programma alle ore 21 in Piazza Francesco Crispi

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Si chiuderanno domenica 19 Luglio i festeggiamenti in onore di Maria SS.del Monte a Racalmuto. La serata conclusiva vedrà in concerto il cantante agrigentino, Lello Analfino, frontman dei Tinturia. Il concerto è in programma alle ore 21 in Piazza Francesco Crispi. Analfino arriva a Racalmuto con lo Zero Stress Tour in scena con la T.Orkestar, formazione che accompagna questo nuovo passaggio dal vivo. Il titolo del tour suggerisce un clima diretto e festoso, coerente con un repertorio che punta sul contatto immediato, sui ritmi da concerto all’aperto e su una vocalità riconoscibile fin dalle prime battute.

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