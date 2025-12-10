Apertura

La morte di Calogero Scaglione, travolto dal suo stesso furgone: oggi i funerali 

Il furgone che aveva parcheggiato poco prima in leggera pendenza si è messo in movimento travolgendolo contro un altro veicolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Travolto dal suo stesso furgone. La morte di Calogero Scaglione, trentottenne deceduto domenica mattina a Canicattì, è stata una tragica fatalità. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’uomo sarebbe stato investito dal mezzo che poco prima aveva parcheggiato in una strada con una lieve pendenza.

Il veicolo si è messo in movimento travolgendolo contro un altro autocarro in sosta. L’operaio, secondo la relazione del medico legale, è morto sul colpo. Calogero Scaglione lascia moglie e tre figlie piccole. I funerali si celebreranno questo pomeriggio – alle 15:30 – presso la chiesa Maria Ausiliatrice di Canicattì. 

