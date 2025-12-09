Palermo

Auto parcheggiata in un viadotto: ricerche di un uomo in corso

I carabinieri hanno identificato l’intestatario della macchina: si tratta di un cittadino domiciliato a Capaci

Sulla Palermo–Mazara è stata trovata un’ auto parcheggiata su un viadotto. Il veicolo è stato individuato dalla polizia stradale durante i normali controlli mattutini, all’altezza dello svincolo cittadino. Scattate le ricerche, sono ore di apprensione; i Vigili del fuoco stanno perlustrando la scarpata sotto il cavalcavia.

Le attività di ricerca si stanno rivelando estremamente ardue per via della densa vegetazione che limita la visibilità e rallenta gli spostamenti delle unità impegnate. Per ottimizzare gli interventi, è stato impiegato un dispositivo aereo a pilotaggio remoto equipaggiato con sistema termico, capace di individuare eventuali tracce di presenza umana o anomalie termiche tra il fogliame.

Nel contempo, l’Arma dei carabinieri ha identificato l’intestatario della macchina: un cittadino domiciliato a Capaci. Gli inquirenti stanno analizzando i tragitti recenti dell’automobile e verificando l’eventuale esistenza di denunce per persone non rientrate a casa o allontanatesi volontariamente.

Elementi decisivi potrebbero emergere dall’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati lungo il tracciato autostradale e presso le stazioni di servizio della zona.

