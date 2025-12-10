“Dialoghi di Architettura”, a Menfi si celebra l’architettura di Gregotti

“Dialoghi di Architettura – Vittorio Gregotti a Menfi”. È questo il titolo del convegno in programma venerdì prossimo alle 15, nella chiesa madre di Menfi, promosso dall’Ordine degli architetti con la collaborazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo (Amf) e con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Agrigento, del Comune di Menfi, del Polo universitario di Agrigento e del corso di Laurea in “Architettura e progetto nel costruito” dell’Università degli Studi di Palermo.

L’evento si terrà in una delle opere di architettura più importanti di Gregotti in Sicilia: la chiesa madre (Sant’Antonio di Padova) di Menfi, ricostruita dopo il terremoto del 1968.

«Il convegno – afferma il presidente dell’Ordine Rino La Mendola – costituisce la prima tappa del progetto “Dialoghi di Architettura” che, nei prossimi mesi, ci vedrà impegnati in una serie di incontri sul territorio provinciale finalizzati ad alimentare il dibattito sulle più importanti opere di architettura che caratterizzano le nostre città. La ricostruzione della Chiesa Madre di Menfi dimostra la forte personalità di Vittorio Gregotti, uno dei più illustri interpreti dell’architettura del ‘900, che ha avuto il coraggio di ricostruire la chiesa crollata a seguito del sisma ruotando di 90 gradi l’asse liturgico, trasformando i resti della navata, risparmiata dal sisma, nella nuova abside e garantendo così, a noi e ai nostri posteri, la lettura delle stratificazioni del tempo, peculiarità dell’architettura di Gregotti. Sarà un pomeriggio ricco di stimoli culturali – conclude La Mendola – che esalteranno l’importanza della buona architettura per la qualità delle nostre città che si traduce nella qualità della vita dei cittadini».

Al convegno, coordinato dal presidente e fondatore del noto network lavoripubblici.it, Paolo Oreto, dopo i saluti di Rino La Mendola; del presidente di AMF, Piero Fiaccabrino; dell’arciprete don Alessandro Di Fede; del sindaco di Menfi, Vito Clemente; del presidente del Polo universitario di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino, e della presidentessa del corso di laurea “Architettura e progetto nel costruito”, Valeria Scavone, relazioneranno Michele Sbacchi, professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana; don Giuseppe Pontillo, direttore dell’ufficio Beni ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento; Agostino Cangemi, architetto che ha collaborato con Gregotti nella progettazione della Chiesa; Vincenzo Lotà, già sindaco di Menfi. I lavori saranno chiusi dal consigliere dell’Ordine degli architetti, Baldo Benigno.

A conclusione dell’evento, si terrà il concerto del coro polifonico Belice Canto che continuerà a valorizzare, come accade spesso nelle attività dell’Ordine, il felice connubio tra architettura e musica.