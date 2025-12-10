PRIMO PIANO

Non minacciò tecnico radiologo in ospedale, assolto 

Era accusato di aver proferito frasi minacciose all’indirizzo di un tecnico radiologo dell’ospedale di Sciacca

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Il fatto non costituisce reato. Il giudice di pace ha assolto un cinquantenne di Menfi – M.G. – dal reato di minaccia. L’imputato, difeso dagli avvocati Ludovico Viviana e Roberta Gigliotti, era accusato di aver proferito frasi minacciose all’indirizzo di un tecnico radiologo dell’ospedale di Sciacca.

La difesa ha sostenuto invece che l’uomo avesse richiamato lo specialista ad eseguire correttamente la turnazione dei pazienti. La vicenda risale all’estate 2021. 

