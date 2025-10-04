Presa a schiaffi e pugni dopo giro in auto, donna in ospedale: denunciato 40enne

Si ferma in un posto appartato dopo un giro in auto e aggredisce la ragazza che si trovava in sua compagnia. È ancora tutto da decifrare quanto avvenuto in una zona periferica di Favara dove un quarantenne avrebbe preso a pugni e schiaffi una trentenne facendola finire in ospedale.

Qualcuno ha notato la scena e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza. È risultato positivo all’alcol test. Per l’aggressione, invece, bisognerà procedere con querela di parte.

La ragazza, una trentenne senza fissa dimora, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio dove le sono stati diagnosticati traumi ed escoriazioni. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto. La donna avrebbe accettato di fare un giro in auto con il quarantenne e, dopo essersi fermati in un posto appartato, sarebbe scattata l’aggressione.