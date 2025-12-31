La Sicilia accoglie il nuovo anno con tanta musica nelle piazze: Noemi ad Agrigento

La Sicilia si prepara ad accogliere il 2026 con tanta musica nelle piazze e artisti di livello che saluteranno con decine di migliaia di persone il nuovo anno: ci saranno Arisa, Noemi, The Kolors, Renga, Ghali, Gabbani e altri. A Palermo lo show comincerà alle 21, davanti al teatro Politeama con la musica del djset di Radio Kiss Kiss, partner ufficiale dell’evento, e la conduzione di Marco e Raf. Poi verso le 22,30 l’esibizione di Arisa a seguire gli auguri del sindaco Roberto Lagalla e quindi la nottata proseguirà con la band The kolors. Ad Agrigento, in piazza Marconi si esibirà Noemi anticipata sul palco dai Dixit. A Catania in piazza Duomo si esibiranno Ghali e la cantautrice di Paternò, Delia, reduce dal successo di X Factor. Con loro anche Marina Rei. Sull’Etna, a Maletto, si esibirà Francesco Gabbani che in piazza IV Novembre, saluterà il nuovo anno col pubblico. A Siracusa, in piazza Duomo, il conto alla rovescia per il 2026 avrà la voce di Irene Grandi, mentre ad Augusta in piazza Castello sul palco ci sarà Francesco Renga. A Pozzallo, in piazza delle Rimembranze, si svolgerà il concerto di Viola Valentino, mentre a Messina, in piazza Duomo, musica e divertimento con Radio Time 90 Party, e a Taormina, in piazza IX Aprile, discoteca all’aperto con Taylor Mega e Dj Paoletta. A Caltanissetta, in corso Umberto, festa di piazza con lo show Time machine, un viaggio musicale che parte dagli anni ’70. A Trapani, in piazza Municipio, a partire dalle 22.30, la città saluterà l’arrivo del 2026 con Dreamland, format party itinerante che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia.