La Sicilia accoglie il nuovo anno con tanta musica nelle piazze: Noemi ad Agrigento
Nell’isola si esibiranno Arisa, The Kolors, Renga, Ghali, Gabbani. Marina Rei, Francesco Renga ed altri
La Sicilia si prepara ad accogliere il 2026 con tanta musica nelle piazze e artisti di livello che saluteranno con decine di migliaia di persone il nuovo anno: ci saranno Arisa, Noemi, The Kolors, Renga, Ghali, Gabbani e altri. A Palermo lo show comincerà alle 21, davanti al teatro Politeama con la musica del djset di Radio Kiss Kiss, partner ufficiale dell’evento, e la conduzione di Marco e Raf. Poi verso le 22,30 l’esibizione di Arisa a seguire gli auguri del sindaco Roberto Lagalla e quindi la nottata proseguirà con la band The kolors. Ad Agrigento, in piazza Marconi si esibirà Noemi anticipata sul palco dai Dixit. A Catania in piazza Duomo si esibiranno Ghali e la cantautrice di Paternò, Delia, reduce dal successo di X Factor. Con loro anche Marina Rei. Sull’Etna, a Maletto, si esibirà Francesco Gabbani che in piazza IV Novembre, saluterà il nuovo anno col pubblico. A Siracusa, in piazza Duomo, il conto alla rovescia per il 2026 avrà la voce di Irene Grandi, mentre ad Augusta in piazza Castello sul palco ci sarà Francesco Renga. A Pozzallo, in piazza delle Rimembranze, si svolgerà il concerto di Viola Valentino, mentre a Messina, in piazza Duomo, musica e divertimento con Radio Time 90 Party, e a Taormina, in piazza IX Aprile, discoteca all’aperto con Taylor Mega e Dj Paoletta. A Caltanissetta, in corso Umberto, festa di piazza con lo show Time machine, un viaggio musicale che parte dagli anni ’70. A Trapani, in piazza Municipio, a partire dalle 22.30, la città saluterà l’arrivo del 2026 con Dreamland, format party itinerante che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia.