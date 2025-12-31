Agrigento

Capodanno senza botti, il sindaco Miccichè firma l’ordinanza che li vieta 

Il sindaco Franco Miccichè ha firmato l’ordinanza che impone il divieto di tutti quei prodotti che possano comportare situazioni di pericolo

Pubblicato 22 secondi fa
Da Redazione

Stop ai botti anche ad Agrigento per il Capodanno 2026. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato l’ordinanza che impone il divieto di tutti quei prodotti che possano comportare (se usati maldestramente), situazioni di pericolo.

Nel provvedimento si fa espressamente riferimento anche al divieto di esplodere i botti “a tutti colori che avendo disponibilità di aree private, ne consentano l’uso, per effettuare gli spari vietati dalla presente ordinanza”. Stop alla vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 nonché di raccogliere artifici inesplosi, o affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo.

Gli unici giochi pirotecnici consentiti sono quelli ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, ecc… purchè acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Capodanno senza botti, il sindaco Miccichè firma l’ordinanza che li vieta 
Catania

Nel deposito aveva 108 chili di botti scaduti, denunciato commerciante
Catania

Trasportavano carico pericoloso di fuochi d’artificio, 3 arresti
di Franco Castaldo

Rendiconto 2024 e misure per i lavoratori, la nota dell’amministrazione comunale di Agrigento
Agrigento

Concerto di Capodanno di Noemi, attivato il servizio Bus Navette gratuito
Agrigento

L’artista Giovanni Moscato vince la prima edizione del premio “Radici di Sicilia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv