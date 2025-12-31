Capodanno senza botti, il sindaco Miccichè firma l’ordinanza che li vieta
Il sindaco Franco Miccichè ha firmato l’ordinanza che impone il divieto di tutti quei prodotti che possano comportare situazioni di pericolo
Stop ai botti anche ad Agrigento per il Capodanno 2026. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato l’ordinanza che impone il divieto di tutti quei prodotti che possano comportare (se usati maldestramente), situazioni di pericolo.
Nel provvedimento si fa espressamente riferimento anche al divieto di esplodere i botti “a tutti colori che avendo disponibilità di aree private, ne consentano l’uso, per effettuare gli spari vietati dalla presente ordinanza”. Stop alla vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 nonché di raccogliere artifici inesplosi, o affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo.
Gli unici giochi pirotecnici consentiti sono quelli ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, ecc… purchè acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico