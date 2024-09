La truffa del finto carabiniere a Ravanusa, anziana consegna soldi e gioielli 

La truffa del finto carabiniere arriva anche a Ravanusa. Una pensionata novantenne è stata raggirata con l’ormai noto metodo e ha consegnato nelle mani di un balordo 2.300 euro in contanti e alcuni gioielli. Il copione è sempre lo stesso. L’anziana ha ricevuto una telefonata da un finto appartenente all’Arma dei Carabinieri che le spiegava come il figlio fosse stato arrestato dopo aver provocato un incidente.

Il finto maresciallo ha poi detto alla donna che se avesse consegnato i soldi non ci sarebbero stati più problemi. E l’anziana così ha fatto. Soltanto a truffa compiuta la donna ha capito di essere stata truffata e che il figlio non aveva provocato alcun incidente. Al via le indagini dei “veri” carabinieri per individuare i responsabili.