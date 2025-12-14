Spara verso un coetaneo con arma a salve priva di tappo: paura in strada nella serata dell’Immacolata

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno denunciato un minorenne del luogo per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Nell’occasione, il padre della vittima, ha segnalato alla centrale operativa del Reparto che suo figlio, minorenne, in un luogo affollato di Trabia, è stato avvicinato da un suo coetaneo il quale, senza alcun motivo, gli avrebbe puntato contro una pistola a salve facendo esplodere un colpo a distanza ravvicinata, senza procurare alcuna lesione.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha consentito di rintracciare e identificare l’indagato nei pressi del luogo dei fatti, che si era allontanato proseguendo la sua serata, incurante della gravità e potenziale pericolosità del gesto. Inoltre i militari hanno recuperato la pistola, una semiautomatica a salve, utilizzata, con il caricatore vuoto e priva di tappo rosso. L’arma e il bossolo esploso sono stati sequestrati e il minorenne è stato anche denunciato per procurato allarme.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto l’affidamento alla madre convivente, giunta sul posto subito dopo i fatti.