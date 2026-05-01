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Raffadali, avvertimento per ditta di autonoleggio

Chiaro a tutti il messaggio intimidatorio della bottiglia incendiaria.

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Atto intimidatorio a Raffadali l’altra notte ai danni di una ditta di autonoleggio. Una bottiglia di plastica contenente carburante è stata posta davanti l’ingresso della ditta. Ad accorgersi e a denunciare l’accaduto è stato il personale della ditta di autonoleggio che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Sono così state avviate le indagini nel tentativo di individuare gli autori del grave gesto e scoprire il movente. Chiaro a tutti il messaggio intimidatorio della bottiglia incendiaria.

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