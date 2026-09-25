L’auto “inghiottita” dall’asfalto durante il nubifragio, il caso finisce in tribunale 

L’episodio di quell’auto inghiottita dall’asfalto, divenuta immagine simbolo del violento nubifragio abbattutosi su Agrigento lo scorso sabato pomeriggio, finisce in tribunale.

Il conducente della Citroen, un sessantenne agrigentino, ha deciso di fare causa al Comune e in solido alla ditta che per conto dell’ente o della società concessionaria aveva eseguito i lavori di scavo e ripristino del manto stradale. Per l’automobilista ci sarebbero responsabilità in materia di sicurezza stradale e quella porzione di asfalto avrebbe dovuto essere transennata e segnalata. La vicenda è ormai nota poiché quelle immagini hanno fatto il giro dei social. L’auto sprofonda nel centro di Agrigento, proprio di fronte la stazione centrale. Poco prima erano stati effettuati dei lavori di scavo. Po il violento nubifragio.