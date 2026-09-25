Mafia

Mafia, 38 anni fa Cosa nostra uccideva il giudice Saetta ed il figlio Stefano

Stavano recandosi a Palermo, città dove il giudice di Corte d’Assise lavorava. Canicattì, la sua Città, non dimentica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Trentotto anni fa Cosa Nostra assassinò il giudice Antonino Saetta insieme al figlio Stefano sulla SS 640 Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del viadotto Giulfo (agro di Caltanissetta). Stavano recandosi a Palermo, città dove il giudice di Corte d’Assise lavorava. Canicattì, la sua Città, non dimentica.

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