Mafia
Mafia, 38 anni fa Cosa nostra uccideva il giudice Saetta ed il figlio Stefano
Stavano recandosi a Palermo, città dove il giudice di Corte d’Assise lavorava. Canicattì, la sua Città, non dimentica
Trentotto anni fa Cosa Nostra assassinò il giudice Antonino Saetta insieme al figlio Stefano sulla SS 640 Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del viadotto Giulfo (agro di Caltanissetta). Stavano recandosi a Palermo, città dove il giudice di Corte d’Assise lavorava. Canicattì, la sua Città, non dimentica.
Redazione
0 commenti