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Evade dai domiciliari dieci volte in due mesi, condannato agrigentino 

L’imputato, secondo quanto ricostruito, tra agosto e ottobre 2022 avrebbe lasciato il domicilio ripetutamente nonostante la misura cautelare recandosi al bar, per strada o andando in guardia medica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un anno e nove mesi di reclusione per essere evaso dagli arresti domiciliari per ben nove volte in appena due mesi. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato Calogero Diliberto, 62 anni. L’imputato, secondo quanto ricostruito, tra agosto e ottobre 2022 avrebbe lasciato il domicilio ripetutamente nonostante la misura cautelare recandosi al bar, per strada o andando in guardia medica. 

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