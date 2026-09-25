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Fiamme nel piazzale di un’impresa a Favara, incendio (accidentale) brucia furgoncino e asfaltatrice  

Il rogo, di natura accidentale, ha danneggiato un furgoncino e una asfaltatrice di proprietà della ditta

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Fiamme nel piazzale di un’impresa che si occupa di produzione di conglomerati lungo la strada statale 115, in territorio di Favara, non molto distante dalla pista di kart Concordia. Il rogo, di natura accidentale, ha danneggiato un furgoncino e una asfaltatrice di proprietà della ditta. Le fiamme, come ripreso dalle telecamere, sarebbero partite dalla parte anteriore del primo veicolo. Una scintilla ha causato l’incendio che, ben presto, ha coinvolto anche la finitrice che si trovava parcheggiata accanto. Provvidenziale l’intervento del custode dell’impresa che, capendo il pericolo, ha allertato i vigili del fuoco e – in attesa del loro arrivo – sposato anche gli altri mezzi presenti nel piazzale. 

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