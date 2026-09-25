Due auto in fiamme a Porto Empedocle, indagini 

Notte di fuoco quella tra mercoledì e giovedì a Porto Empedocle. Un incendio, divampato nei pressi di piazza Vittorio Pozzo, ha danneggiato ben due automobili. Il rogo sarebbe partito da una Renault Kadjar intestata ad una ragazza di 30 anni del luogo. Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate anche ad un secondo veicolo – una Fiat Cinquecento – di proprietà di un trentaseienne.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. I danni alle vetture sono stati comunque importanti. Al via le indagini dei carabinieri per stabilire le cause del rogo. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.