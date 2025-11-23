Fortitudo, Lumezzane “amara”: giganti sconfitti 69-63

Trasferta amara per la Fortitudo Agrigento uscita sconfitta dal parquet di Lumezzane con il punteggio di 69-62. Il match, caratterizzato da grande equilibrio, ha visto entrambe le formazioni faticare nel trovare continuità al tiro, con numerose conclusioni sbagliate che hanno inciso sull’andamento della gara.

I biancazzurri hanno dovuto fare i conti anche con un alto numero di falli, elemento che ha condizionato la rotazione dei giocatori e la gestione dei momenti chiave dell’incontro. Nonostante ciò, la squadra è rimasta in partita fino alla fine, inseguendo costantemente i padroni di casa e cedendo definitivamente nell’ultimo minuto.

Archiviata la sconfitta, la squadra tornerà immediatamente al lavoro in vista del prossimo impegno casalingo di domenica 30 novembre, fissato per le ore 12.00 contro la Pallacanestro Desio. L’obiettivo sarà quello di voltare pagina e ritrovare continuità nei risultati.

LUMEZZANE: Galassi 19, Festa ne, Siberna 14, Kekovic 10, Deminicis 0, Sipala 6, Ivanovskis 3, Ohenhen 9, Angarica 3, Piccionne 5. All. Ciarpella

FORTITUDO AGRIGENTO: Carta 5, Orrego, Grani, Querci 2, Douvier 16, Chiarastella 2, Zampogna, Viglianisi n.e, Martini 22, Cagliani 15.

Parziali: 25-11, 29-35, 15-13, 15-15