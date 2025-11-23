Politica

Sit-in M5S, Di Paola: “martedì mozione sfiducia. Stop al cuffarismo”

Le parole del deputato Ars a margine del sit-in delle forze alternative al centrodestra tenuto oggi alla Cala a Palermo davanti al murale di Falcone e Borsellino

“Schifani stia sereno e pensi ad autoassegnarsi premi, visto che nessuno si sognerebbe di farlo di propria iniziativa, la mozione di sfiducia la presenteremo martedi’ all’Ars. Anzi lui faccia di tutto perche’ quel che resta dei partiti che lo sostengono si adoperino per farla calendarizzare prima della Finanziaria”. Lo ha detto il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola a margine del sit-in delle forze alternative al centrodestra tenuto oggi alla Cala a Palermo davanti al murale di Falcone e Borsellino per dire basta a “un sistema basato sulle clientele e alla spartizione delle poltrone, scandito da scandali e manovre opache e sottobanco e dal cuffarismo dilagante”. Erano presenti oltre al M5s, intervenuto con il presidente Giuseppe Conte e con numerosi rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli, anche il Pd, Controcorrente, Avs, PeR e Progetto civico Italia. “Il sentimento anti-Schifani – ha detto Di Paola – cresce di giorno in giorno, alimentato dalla totale incapacita’ del governo e dalle indagini che hanno travolto componenti dell’esecutivo e della maggioranza che lo sostiene. La Sicilia merita ben altro di un governo inefficace e inefficiente, dei soliti scandali, delle vecchie logiche basate sulla spartizione del potere e delle poltrone a dispetto degli interessi dei siciliani”. 

