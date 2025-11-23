Calcio
Calcio: CastrumFavara corsaro ad Acireale, il Licata vola in Eccellenza
I risultati delle agrigentine in serie D ed Eccellenza
Vittoria esterna per il CastrumFavara (in Serie D) sul campo dell’Acireale per 2-1. Un risultato importantissimo maturato grazie ai gol di Piazza, in apertura, e di Vaccaro, che proiettano momentaneamente la squadra gialloblù a metà classifica.
In Eccellenza dominano i colori gialloblù del Licata che si sbarazzano facilmente dl Cus Palermo per 3-0 e tengono a debita distanza il Marsala. Pari esterni a reti bianche per l’Unitas Sciacca contro la Parmonval e del Kamarat a Misilmeri.
Redazione
0 commenti