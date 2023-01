Licata, autista soccorso stradale perde due dita della mano mentre lavora 

Incidente sul lavoro a Licata. Un cinquantacinquenne dipendente di un’azienda che si occupa di soccorso stradale ha perso due dita della mano, e parte di una falange di un terzo, mentre stava sistemando un’automobile sul carro attrezzi.

L’uomo ha riportato gravi traumi e sono scattati i soccorsi. È stato prima trasportato in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove, dopo le prime cure, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Palermo. L’incidente sul lavoro, ennesimo in provincia di Agrigento, si è verificato in una zona periferica di Licata.

Una giornata di lavoro come tutte le altre che ben presto si è trasformata in un incubo. L’operaio stava sollevando l’automobile sopra il mezzo pesante quando il veicolo si è sganciato e gli è praticamente finito addosso tranciandogli due dita. Al via accertamenti del personale dell’Asp che si occupa di infortuni sul lavoro e dell’ispettorato.