Licata, fuoco alla porta di una ludoteca: ritrovata tanica di benzina 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato, per fortuna lievemente, la porta di ingresso di una ludoteca in contrada San Michele, a Licata. Il raid è avvenuto la scorsa notte ed è l’ennesimo inquietante gesto che si verifica nel popoloso centro dell’agrigentino. Le fiamme fortunatamente non si sono propagate e i vigili del fuoco, dopo la segnalazione, sono intervenuti tempestivamente sul posto mettendo in sicurezza la zona.

A poca distanza è stata rinvenuta e sequestrata una tanica con del liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al via l’attività investigativa dei carabinieri della locale Compagnia. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona. Negli scorsi giorni, sempre a Licata, altri attentanti incendiari ai danni di una gelateria e di un bar.