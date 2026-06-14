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Licata, malore per una bambina mentre è in acqua: in elisoccorso a Caltanissetta
Sul posto è arrivato anche un elicottero che ha trasferito la piccola all'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.
Sarebbero gravi le condizioni di una bambina che pochi minuti fa ha accusato un malore mentre si trovava in acqua nella zona di Marianello a Licata. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno cercato di rianimare la bimba sulla battigia. Sul posto è arrivato anche un elicottero che, su disposizione della centrale operativa, ha trasferito la piccola all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.
Gabriele Terranova
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