Desiderio Garufo nuovo allenatore dell’Unitas Sciacca Calcio

La stagione 2025/26 ha regalato all’Unitas Sciacca Calcio emozioni indimenticabili, culminate con lo storico trionfo nella Finale di Coppa Italia Eccellenza, un risultato che resterà per sempre scritto nelle pagine del nostro club. Un percorso impreziosito da un campionato vissuto ai vertici, con i playoff sfiorati al termine di una stagione intensa, affrontata con determinazione, passione e spirito di appartenenza.

Con la conclusione di questo ciclo straordinario, la società ringrazia Mister Brucculeri per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso ogni giorno alla guida della squadra. “Insieme sono stati raggiunti traguardi importanti che resteranno nel patrimonio sportivo dell’Unitas Sciacca. A lui va il più sincero augurio per il futuro, personale e professionale, con la consapevolezza che il suo contributo resterà parte della nostra storia. Grazie di tutto, Mister”, si legge in una nota della società che comunica l’affidamento della prima squadra a Desiderio Garufo. Per il nuovo tecnico si tratterà della prima esperienza in panchina, dopo aver conseguito il patentino a Coverciano nella scorsa stagione. Ex calciatore di lungo corso, Garufo ha recentemente concluso la propria straordinaria carriera agonistica proprio con la maglia dell’Unitas Sciacca, dopo un percorso da assoluto protagonista nel mondo del calcio professionistico.

“Riponiamo grande fiducia nell’uomo e nel professionista, con l’auspicio che possa intraprendere anche nel ruolo di allenatore un percorso altrettanto importante e ricco di soddisfazioni, a partire proprio da questa sua prima avventura alla guida dei nostri colori. A Mister Garufo va il più caloroso benvenuto e un grande augurio di buon lavoro da parte di tutta la famiglia dell’Unitas Sciacca Calcio”, dichiara la società.