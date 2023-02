Licata, mette in vendita oggetto su internet ma gli vengono sottratti 800 euro 

Mette in vendita un oggetto usato online ma invece di ricavare 100 euro gliene vengono sottratti 800 euro. È la disavventura capitata ad un quarantenne di Licata. L’uomo, dopo aver messo l’annuncio su internet, è stato subito contattato da un acquirente che si è detto disposto a comprare immediatamente l’oggetto.

Quest’ultimo, dopo aver ricevuto le coordinate per effettuare il bonifico, ha iniziato a inventare alcune scuse dicendo che per completare l’acquisto sarebbe stato il venditore a dover lasciare una “caparra” poiché nel paese in cui si trovava (in Africa) esiste una legge speciale che lo impone.

Il quarantenne, pur sospettando, ha comunque versato prima 200 euro e poi altri due bonifici per un totale di 800 euro. Soltanto dopo ha capito di essere stato truffato e così si è presentato al commissariato di Licata e ha denunciato l’accaduto.