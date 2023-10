Licata, pescatore morto per overdose: “caccia” al pusher che ha venduto la dose killer 

Morto per overdose di eroina. Sarebbe questa la causa del decesso del pescatore 45enne di Licata il cui cadavere è stato rinvenuto dai carabinieri venerdì mattina all’interno di un’abitazione in Corso Sorrovira. Gli investigatori hanno ritrovato accanto al corpo del marittimo una siringa.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Al via le indagini per risalire al pusher che ha venduto la dose killer. La salma dell’uomo, dopo l’ispezione cadaverica, è stata restituita ai familiari.