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Lite in famiglia con minacce alla moglie, intervengono i carabinieri 

Avrebbe minacciato di morte la moglie, davanti i figli piccoli, durante una lite in famiglia avvenuta in un’abitazione nel centro di Ravanusa

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Avrebbe minacciato di morte la moglie, davanti i figli piccoli, durante una lite in famiglia avvenuta in un’abitazione nel centro di Ravanusa. Protagonista un quarantacinquenne del posto la cui posizione è adesso al vaglio.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della locale stazione e dei militari della Compagnia di Licata. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto, durante la notte, in seguito ad una chiamata arrivata al numero unico di emergenza che segnalava una lite. Dopo aver riportato la situazione alla calma è stato avviato il “codice rosso”, un iter che mira a tutelare le vittime di violenza domestica. La donna ha trovato rifugio da un parente. 

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