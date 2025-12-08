Apertura

Litiga con la fidanzata e le ruba la borsa con i soldi, denunciato per furto 

È successo a Canicattì, nei pressi di corso Umberto I. Protagonisti della vicenda un operaio quarantenne del posto e una venticinquenne disoccupata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una coppia di fidanzati ha un diverbio in strada e, al culmine della lite, lui ruba la borsa a lei con all’interno una somma di denaro di circa cinquecento euro. È successo a Canicattì, nei pressi di corso Umberto I. Protagonisti della vicenda un operaio quarantenne del posto e una venticinquenne disoccupata. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero litigato in strada.

La discussione si è accesa e l’uomo, dopo uno scambio di insulti e spintoni, avrebbe sottratto la borsa dalle mani della fidanzata. La donna ha tentato di riprendere l’accessorio tuttavia senza successo. Sono state le forze dell’ordine, poco dopo, a rintracciare l’operaio e denunciarlo per furto. 

