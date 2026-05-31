Catania

Traffico di droga tra Catania e Reggio Calabria: sei arresti

Le indagini hanno portato alla luce un'organizzazione dedita all'approvvigionamento e alla distribuzione di droga tra le province di Catania e Caltanissetta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Operazione contro il traffico di droga tra la provincia di Catania e Rosarno, comune della Città metropolitana di Reggio Calabria. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri dei Comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria.

Il blitz è scattato all’alba a Palagonia e Caltagirone (Catania), oltre che a Rosarno. Queste le accuse: ssociazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsione. Le indagini, sviluppate dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia, hanno portato alla luce un’organizzazione dedita all’approvvigionamento e alla distribuzione di droga tra le province di Catania e Caltanissetta, con collegamenti anche con la provincia di Reggio Calabria.

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