Traffico di droga tra Catania e Reggio Calabria: sei arresti

Operazione contro il traffico di droga tra la provincia di Catania e Rosarno, comune della Città metropolitana di Reggio Calabria. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri dei Comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria.

Il blitz è scattato all’alba a Palagonia e Caltagirone (Catania), oltre che a Rosarno. Queste le accuse: ssociazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsione. Le indagini, sviluppate dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia, hanno portato alla luce un’organizzazione dedita all’approvvigionamento e alla distribuzione di droga tra le province di Catania e Caltanissetta, con collegamenti anche con la provincia di Reggio Calabria.