Alcolici venduti ai minori, chiuso locale per 15 giorni e denunciato titolare

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un locale del centro storico, nella zona di Piazza Bellini, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In particolare, il provvedimento di sospensione è stato emesso dal Questore di Catania a seguito di quanto emerso dalle verifiche effettuate dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura per contrastare la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori.

Durante un controllo, i poliziotti hanno constatato la presenza al bancone del locale di quattro giovanissimi, di cui tre minori di 16 anni, in attesa di ricevere bevande alcoliche senza che il personale preposto chiedesse un documento di identità per verificare l’età anagrafica, come previsto dalla normativa vigente.

Nonostante la palese minore età, il personale ha consegnato le bevande alcoliche ai quattro ragazzini. Da quanto appurato non è la prima volta che accade una simile vicenda nel locale. Infatti, già in passato, al titolare è stato notificato un analogo provvedimento di sospensione dell’attività per la medesima ragione.

Considerata la recidiva, il Questore ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo di 15 giorni, nell’ambito delle attività di prevenzione volte a contrastare il fenomeno dell’assunzione di sostanze alcoliche e super-alcoliche da parte di minorenni.

Per quanto accertato, il titolare del locale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.