Casteltermini, sarà lutto cittadino per i funerali di Gaetano Sciarrotta

A Casteltermi sarà lutto cittadino per i funerali di Gaetano Sciarrotta, il 67enne che ha perso la vita schiacciato da un muletto mentre stava facendo dei lavori nel suo terreno. Una notizia che ha colpito tutta la comunità; nella tarda serata durante i festeggiamenti di Santa Croce, è stato anche osservato un minuto di silenzio per la tragica scomparsa.

“Siamo una piccola comunità e il dolore di ognuno è il dolore di tutti. Casteltermini si stringe in un forte abbraccio alla famiglia segnata da una così grave perdita. Alla moglie, Serafina Sardo, neo Consigliere Comunale, ai figli Calogero e Michela, al Comandante della Polizia Locale, dott. Calogero Sardo, vanno le più sincere e sentite condoglianze”, scrive il sindaco Gioacchino Nicastro che “ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, proclamo il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandomi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate”, ha concluso.