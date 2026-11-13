Mafia, arrestati i fratelli Valenti dopo condanna definitiva per concorso esterno 

La Squadra mobile di Agrigento, in esecuzione di un ordine di carcerazione, ha arrestato i fratelli Gerlando e Stefano Valenti, imprenditori edili di Favara. I due, nelle scorse ore, sono stati condannati in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito della maxi inchiesta “Montagna”, l’operazione dei carabinieri che nel 2018 disarticolò l’omonimo mandamento mafioso in provincia di Agrigento. I due fratelli, che dovranno scontare la pena residua (la maggior parte l’hanno già scontata ndr), sono stati trasferiti in carcere dopo le formalità di rito.