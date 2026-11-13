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Mafia, arrestati i fratelli Valenti dopo condanna definitiva per concorso esterno 

I due fratelli, condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, sono stati arrestati per scontare il residuo di pena

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

La Squadra mobile di Agrigento, in esecuzione di un ordine di carcerazione, ha arrestato i fratelli Gerlando e Stefano Valenti, imprenditori edili di Favara. I due, nelle scorse ore, sono stati condannati in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito della maxi inchiesta “Montagna”, l’operazione dei carabinieri che nel 2018 disarticolò l’omonimo mandamento mafioso in provincia di Agrigento. I due fratelli, che dovranno scontare la pena residua (la maggior parte l’hanno già scontata ndr), sono stati trasferiti in carcere dopo le formalità di rito. 

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