Ruba in due supermercati e fugge in bicicletta, arrestato 43enne

Nel pomeriggio di ieri, a Milazzo, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato in flagranza un 43enne, originario di Messina e già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “furto aggravato” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento al numero di emergenza ”112 NUE”, con cui era stato segnalato un furto appena commesso nella zona commerciale di Milazzo, ove un uomo si sarebbe introdotto in un primo supermercato, da cui avrebbe asportato alcuni prodotti, per poi eludere i controlli del personale di vigilanza e darsi alla fuga.

Inoltre, poco dopo, si sarebbe introdotto anche in un altro supermercato del vicino “Parco Corolla”, ove si sarebbe impossessato di altra merce per poi tentare di dileguarsi in sella a una bicicletta. A quel punto, le immediate ricerche condotte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia, nonché delle Stazioni di Pace del Mela e Roccavaldina hanno consentito di rintracciare nelle immediate vicinanze il soggetto che era stato segnalato. Nella circostanza, il 43enne ha subito abbandonato la bicicletta e la refurtiva, cercando di dileguarsi a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto dai militari, che sono riusciti a bloccarlo nonostante abbia opposto resistenza. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato quindi arrestato e poi tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai due esercizi commerciali da cui era stata asportata.